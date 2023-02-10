Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı

Uluslararası yardım ve destek mesajları art arda gelirken Belçika'nın Antwerp kentindeki Katedralde, İstiklal Marşı çalındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken dünyadan da maddi ve manevi destekler geliyor. Birçok ülke aramak-kurtarma ekiplerini deprem bölgesine yollarken sayısız ülke ve kurumdan yardımlar geliyor.

Belçika'nın Antwerp kentinde Katedral çanı bu kez Türkiye için çaldı. Cuma gününün öğlen saatlerinde Katedralin çanı İstiklal Marşı'nı çaldı. O görüntüler sosyal medyaya yansıdı.