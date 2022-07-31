Benzin istasyonundan aldığı bilet hayatını değiştirdi

ABD'de benzin istasyonundan bilet alan talihli, 1 milyar 337 milyon dolar kazandı.

ABD'de 'Mega Milyonlar' çekilişinde ülke tarihinin en yüksek ikramiyelerinden biri verildi. Chicago yakınlarındaki bir benzin istasyonundan bilet alan şanslı kişi, 1 milyar 337 milyon dolarla, ülke tarihinin bugüne kadarki en yüksek üçüncü piyango ödülünü kazandı.

Öte yandan henüz kimliği açıklanmayan talihlinin para ödülünü tek seferde alması halinde bu para 780 milyon dolara düşüyor.

Mega Milyonlar, ülkenin en popüler talih oyunlarından biri. 2018'de de bir kişi bu oyunda 1,5 milyar dolar kazanmıştı.