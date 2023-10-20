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Beyaz Saray'dan paylaşılan bu fotoğraf ABD'yi karıştırdı

Beyaz Saray'dan paylaşılan bu fotoğraf ABD'yi karıştırdı
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ABD Başkanı Biden'ın ABD Özel Kuvvetleri ile bir araya geldiği görüşmeden yayınlanan bu fotoğraflar ABD'yi karıştırdı.

İsrail’i önceki gün ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, ülkede konuşlu ABD Özel Kuvvetleri askerleriyle de bir araya geldi. Beyaz Saray, ziyarette askerlerin Biden’la çekilen bir fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu.

Cumhuriyetçiler, İsrail’deki ABD özel birliklerinin kimliğinin gizli kalması gerektiğine dikkat çekerek ABD yönetimini beceriksizlikle suçladı. ABD’li özel askerlerin yüzünün göründüğü fotoğraf, Beyaz Saray’ın Instagram sayfasında saatlerce kaldı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tepkilerin ardından Beyaz Saray fotoğrafı sildi ve özür diledi. Fotoğrafın, ABD Savunma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği, normalde bu tür fotoğraflarda askerlerin yüzlerinin gizlendiği belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu durum fark edilince fotoğrafı hemen sildik” denildi.

İsrail’deki küçük bir grup ABD askeri, İsrail ordusuna danışmanlık yapıyor, Hamas’ın elindeki rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor.

 

Etiketler abd amerika amerikan askeri joe biden paylaşım özel kuvvetler
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