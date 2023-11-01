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Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu

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ABD Başkanı Joe Biden, Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu. Biden'in hadisi okuduğu anlara dair görüntüler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

ABD Başkanı Biden, çatışmalarına savaşa dönmesiyle Tel Aviv'e giderek ateşkes istemek yerine İsrail'in kanlı ateşine destek vermişti.

Dünyanın en büyük sivil cezaevi olarak bilinen Gazze'deki İsrail zulümü arttıkça daha ılımlı mesajlar vermeye başlayan ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de konuşmasında Hz. Muhammed'in sözlerine yer verdi.

Dünya gündemine oturan Biden açıklamasında, "Bir hadiste Hz. Muhammed der ki, bir kötülüğü elinizle, yapamıyorsanız dilinizle o da olmazsa kalbinizle düzeltmeye çalışın" ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler joe biden abd başkanı biden hadis
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