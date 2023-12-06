Biden kararını verdi; Başkanlık görevini bırakıyor

Gafları, kameralar karşısındaki garip anları ve sağlık sorunları nedeniyle ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Biden bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak seçimlerde selefi Donald Trump aday olmazsa yarışmayabileceğini söyledi.

Boston'da kampanya bağışçılarıyla br araya gelen Biden, "Trump yarışmazsa aday olur muyum emin değilim" dedi.

Biden, Trump'ın kazanmasına izin veremeyeceklerini kaydederek 2024'te ABD demokrasisinnin 2020 seçimlerinden daha büyük risk altında olacağını belirtti. Trump ve ekibinin demokrasiyi yok etmeye kararlı olduğunu ifade eden Biden, "Bunu gizlemiyor bile" diye konuştu.

ABD'nin en yaşlı Başkanı olan 81 yaşındaki Biden, sık sık gaflarıyla dikkat çekiyor ve son dönemde anketlerde hızla geriliyor.