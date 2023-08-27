Bin Ladin'i öldüren asker gözaltında

2010'da saklandığı evde öldürülen El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin'i öldüren askerlerden olan Robert J. O'neill, Teksas'ta gözaltına alındı.

El Kaide terör örgütü elebaşısı Usame Bin Ladin'e 2010’da düzenlenen baskına katılan ve Bin Ladin’i vurduğu kayıtlara geçen eski asker Robert J. O'neill'ın Çarşamba günü Teksas’ta gözaltına alındığı açıklandı.

Frisco’da bulunan O’neill’ın saldırı ve sarhoşluktan gözaltına alındığı belirtildi. El Kaide terör örgütü elebaşısıni öldüren özel asker timi Seal Team Six bünyesinde yer alan ve Bin Ladin’i öldüren isim olarak bilinen O’neill’ın 3500 dolar kefalet ödediği ve serbest bırakıldığı açıklandı.

O'neill'ın ne yaptığı tam olarak açıklanmadı.

Eski askerin sicilinin kabarık olduğu da açıklandı. O’neill en son 2016’da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı.