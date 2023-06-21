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Bir göçmen teknesi daha battı: Çok sayıda ölü var

Bir göçmen teknesi daha battı: Çok sayıda ölü var
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Fas- Kanarya Adaları arasında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz yoluyla Batı'ya ümit yolculuğu çıkan göçmenlerle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen ve 81 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir benzeri de Fas- Kanarya Adaları arasında yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 39 kişi hayatını kaybetti.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Reuters'ın son dakika duyurduğu habere göre; Fas Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Etiketler fas kanarya adaları göçmen tekne
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