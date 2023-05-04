Bir kayıp uçak vakası daha! 4 gündür haber alınamıyor

Kolombiya'da 7 kişiyi taşıyan uçak kayboldu. 1 Mayıs'ta kaybolan uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı bildirildi. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.

Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı belirtildi.

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldığı ve Amazon bölgesine doğru aramanın genişletileceği kaydedildi.

Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.