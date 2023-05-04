  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir kayıp uçak vakası daha! 4 gündür haber alınamıyor

Bir kayıp uçak vakası daha! 4 gündür haber alınamıyor

Bir kayıp uçak vakası daha! 4 gündür haber alınamıyor
Güncelleme:

Kolombiya'da 7 kişiyi taşıyan uçak kayboldu. 1 Mayıs'ta kaybolan uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı bildirildi. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.

Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı belirtildi.

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldığı ve Amazon bölgesine doğru aramanın genişletileceği kaydedildi.

Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.

 

Etiketler kolombiya kayıp uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İndirim gelen motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Soylu'dan şok iddia: ''Millet İttifakı'nın ses kaydı elimizde''
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ihanet sorularına böyle yanıt verdi
Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!
Seçime son 10 gün! Seçim yasakları bugün başlıyor
İstanbul'da dehşet anları! Büfeye kurşun yağdırdı
Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye canlı yayında zor soru
Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu
Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket