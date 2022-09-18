  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir sigara izmariti 25 aracı küle çevirdi

Bir sigara izmariti 25 aracı küle çevirdi

Bir sigara izmariti 25 aracı küle çevirdi

Tayvan'da bir otoparkta sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında 25 araç kullanılamaz hale geldi.

Tayvan'da bir sigara izmariti, onlarca otomobili küle çevirmeye yetti. Kuru otlara atılan izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen otopark yangınında 25 araç küle döndü.

Yunlin'de 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir fuarın katılımcıları için tahsis edilen otoparkta yangın çıktı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler tayvan otopark yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler
Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı
İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı
''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı
Sosyal Konut Projesi'nde 25 soru 25 cevap! Bakanlık tek tek yanıt verdi
Sedat Peker'den kendisine ''racon kesen'' ismin vurulmasıyla ilgili ilk açıklama
Diyanet'ten kiralık takı fetvası
2022-KPSS sorularına gelen tepkiler sosyal medyayı salladı
Sınır karakoluna hain saldırı: Şehidimiz var!
Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç