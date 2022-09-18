Bir sigara izmariti 25 aracı küle çevirdi

Tayvan'da bir otoparkta sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında 25 araç kullanılamaz hale geldi.

Tayvan'da bir sigara izmariti, onlarca otomobili küle çevirmeye yetti. Kuru otlara atılan izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen otopark yangınında 25 araç küle döndü.

Yunlin'de 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir fuarın katılımcıları için tahsis edilen otoparkta yangın çıktı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.