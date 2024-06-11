Bir ülke kapısına ''İsrailli giremez'' tabelası astı

İsrail yönetimi Gazze'de gece gündüz, sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın tatil cenneti olarak bilinen Maldivler'de İsrail pasaportu olan kişilerin ülkeye girişi yasaklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli can verdi, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İSRAİL VATANDAŞLARINA YASAK

Güney Asya ülkesi Maldivler, bu durumu duyarsız kalmadı.

Ülkede ana muhalefette bulunan Demokratik Parti tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili yasa değişikliği inceleme için Güvenlik Komitesi'ne iletildi.

Parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri hükümetin ve halkın isteği doğrultusunda söz konusu yasa değişikliği sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

GÖSTERİLER DÜZENLENMİŞTİ

Maldivler'de İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi haziran başında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

AA