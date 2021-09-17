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BM'den tüm dünyayı ilgilendiren sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

BM'den tüm dünyayı ilgilendiren sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu. 

Etiketler felaket bm sıcaklık
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