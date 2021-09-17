BM'den tüm dünyayı ilgilendiren sıcaklık uyarısı: Felaket yolda
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.
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