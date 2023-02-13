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BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
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BM'nin temin ettiği yaklaşık 3 bin çadır Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yolları ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerine nakledildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'deki depremzedeler için 3 bin çadır desteğinde bulundu. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "BMMYK tarafından ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla temin edilen yaklaşık 3 bin çadır, Türk Hava Kuvvetleri, THY, ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere nakledilmiştir. BM, Ürdün makamları ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler deprem bölge bmçadır
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