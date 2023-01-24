Böylesi filmlerde yok! Kocasının gittiği genelevde çalışmaya başladı

Tayland'da aldatıldığından şüphelenen bir kadın, kocasının sürekli gittiği genelev ile iletişime geçti. Daha sonra geneleve giden kadın, kocasından intikam almak için işletme sahibinin iş teklifini kabul etti.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde yaşayan bir kadın, kendisini aldattığından şüphelendiği kocasının cüzdanını karıştırdı. Cüzdanda bir geneleve ait kart bulan kadın, bundan sonra bir plan yaptı.

Kadın, kart üzerindeki numarayı arayıp kocasının sürekli gittiği yer hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Daha sonra mekana gidip genelevi gören kadın, müdürle tanıştı. Genelevin müdürü, kadına kendileriyle çalışıp çalışmak istemediğini sordu.

Bu teklife şaşıran kadın, önce şaşırdı daha sonra kocasından en iyi bu şekilde intikam alacağını düşünüp teklifi kabul etti. Genelevde çalışmaya başlayan kadın, kocası ile bir gün tesadüfen karşılaşmaktan korktuğunu söyledi.