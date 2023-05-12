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Çekilişten malikane çıktı! Yaşlı kadının hayatı bir anda değişti

Çekilişten malikane çıktı! Yaşlı kadının hayatı bir anda değişti
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İngiltere'de bir çekilişe katılan 74 yaşındaki June Smith, 5.15 milyon euro değerindeki malikanenin sahibi oldu.

İngiltere Cornwall'da yaşayan ve eşini geçen sene kaybeden 74 yaşındaki June Smith'in hayatı, katıldığı çekilişten kazandığı evle değişti. Daha önce Cornwall bölgesine tatil yapmaya geldiklerini ancak maddi imkanları sebebiyle karavanda kaldıklarını söyleyen June, bu yazın geçirecekleri en güzel yaz olacağını dile getirdi.

74 yaşındaki talihlinin kazancı bununla sınırlı kalmıyor. Çekilişi yapan kurum, yaşlı kadının eve taşınmasına destek olmak amacıyla 115 bin Euro nakdi destek de sağlayacak.

'Harrison Sutton' firmasının mimarları tarafından dizayn edilen 3 salonlu malikanede bir adet 'home-ofis', yoga stüdyosu, sauna gibi odalar da bulunuyor.

Etiketler ingiltere çekiliş malikane
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