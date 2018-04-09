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  3. 09 Nisan 2018 21:28

Cezaevinin duvarını yıkıp kaçtılar

Cezaevidne 16 mahkum, cezaevinin duvarını yıkarak firar etti.

Cezaevinin duvarını yıkıp kaçtılar
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 16 mahkum cezaevinin duvarını yıkarak firar etti.

Güney Afrika Islah Kurumları basın sözcüsü Singabakho Nxumalo, yaptığı  açıklamada, sabah saatlerinde 16 mahkumun cezaevinin demir parmaklıklarını  kırdıktan sonra hapishane duvarını yıkarak kaçtığını söyledi.

Kaçan mahkumların duruşmalarının hala devam ettiğini belirten Nxumalo,  "Kaçan mahkumlar şimdi daha tehlikeliler fakat kısa zaman içerisinde onları  buraya tekrar getireceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." diye  konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olay anını anlatan gardiyanlardan  biri, "7 yıldır bu hapishanede çalışıyorum. Ömrüm buyunca böyle bir korku  yaşamadım. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

Hapishane yetkilisi Simphiwe Xako, yaptığı açıklamada, "Başka bir  hapishaneden buraya yeni nakledilen bir mahkum diğer mahkumlara hapishanelerden  sorumlu mafya olduğunu ve kendisine itaat ermelerini söylemiş. Ne kadar tehlikeli  olduğunu göstermek için de personelimize saldırmış." dedi.

Bıçaklanan gardiyanların hastaneye kaldırıldığını belirten Xako,  hapishanede güvenliğin sağlanması için 200 polisin takviye edildiğini söyledi.

AA

firar , güney afrika , cezaevi
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