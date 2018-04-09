Cezaevinin duvarını yıkıp kaçtılar

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 16 mahkum cezaevinin duvarını yıkarak firar etti.



Güney Afrika Islah Kurumları basın sözcüsü Singabakho Nxumalo, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 16 mahkumun cezaevinin demir parmaklıklarını kırdıktan sonra hapishane duvarını yıkarak kaçtığını söyledi.

Kaçan mahkumların duruşmalarının hala devam ettiğini belirten Nxumalo, "Kaçan mahkumlar şimdi daha tehlikeliler fakat kısa zaman içerisinde onları buraya tekrar getireceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olay anını anlatan gardiyanlardan biri, "7 yıldır bu hapishanede çalışıyorum. Ömrüm buyunca böyle bir korku yaşamadım. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

Hapishane yetkilisi Simphiwe Xako, yaptığı açıklamada, "Başka bir hapishaneden buraya yeni nakledilen bir mahkum diğer mahkumlara hapishanelerden sorumlu mafya olduğunu ve kendisine itaat ermelerini söylemiş. Ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için de personelimize saldırmış." dedi.

Bıçaklanan gardiyanların hastaneye kaldırıldığını belirten Xako, hapishanede güvenliğin sağlanması için 200 polisin takviye edildiğini söyledi.