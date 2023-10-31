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Çin, İsrail'i haritadan sildi

Çin, İsrail'i haritadan sildi
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İsrail’in Gazze’yi kan gölüne döndüren saldırılarının ardından Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çeken bir adım geldi ve popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı.

Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

 

TRT

Etiketler çin harita israil filsitin israil haritası filistin haritası
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