Cinsel içerikli görüntülerini satan kadın vahşice öldürüldü!

Rusya'da cinsel içerikli görüntülerini internet üzerinden satan 26 yaşındaki genç kadın, kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya'da bir adam, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını bıçak darbesi ile öldürdü. Katil koca, karısının öldüğü ortaya çıkmaması için, karısının telefonuna gelen mesajlara cevap verip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

26 yaşındaki cinsel içerik üreticisi Anastasia Grishman, St. Petersburg, Rusya'da yaşadığı apartman dairesinde kocası 24 yaşındaki kocası Dmitry Khamlovsky tarafından 22 kez bıçaklanarak öldürüldü. Uzun süre haber alamayan bir arkadaşının polise haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, Anastasia'nın parçalanmış cesedini banyo küvetinde buldu.



Şüpheli olarak gözaltına alınan Dmitry, ilk önce polise karısının ruhsal problemleri olduğunu ve kendisine "Beni öldürmeni istiyorum" dediği için eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra karısının internet üzerinden sattığı cinsel içerikli görüntüler nedeniyle kıskançlık krizine girdiği için eşini öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİ BANYO KÜVETİNE ATTI

Dmitry, 24 yaşındaki, polise karısını yatak odasında sırtüstü yattığı sırada bıçakladığını daha sonra cesedi banyo küvetine attığını söyledi.

8 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Mahkeme, olayın "daha önce yaşanan kıskançlık temelli birden fazla aile çatışmasının kaynaklandığını " belirtti ve kocaya 8 yıl hapis cezası verdi. TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesi olan Anastasia, aynı zamanda bir dövme sanatçısı olarak da kariyere sahipti.