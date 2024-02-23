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Cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti
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Brezilya'da 19 yaşındaki genç kadın, cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

 

Etiketler brezilya cinsel ilişki futbolcu kalp krizi
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