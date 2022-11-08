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Cinsel organından USB kablosu çıktı

Cinsel organından USB kablosu çıktı
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İngiltere’de yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel uzvuna USB kablo sokması doktorları şaşkına çevirdi.

“Cinsel deney” uğruna sağlığını riske atan gencin penisinden USB kablo zorlukla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar durumu kamuoyuna hazırladıkları bir rapor ile duyururken, USB kablolarının vücut içinde düğüm olduğunu ve bu sebeple ameliyatın büyük bir zorluk içerisinde gerçekleştiğini açıkladı.

Science Direct isimli medya platformunun Urology isimli bilimsel dergiden hazırladığı haberde yer alan bilimsel araştırmada olayın 2021’de meydana geldiği belirtildi. Doktorların kaleme aldığı bilimsel araştırmada, “Vücuda yerleştirilen cisim derin doku üzerinden çıkarıldı. Kablolar penis ucundan çıkarıldı” denilirken ismi açıklanmayan gencin cinsel deney için bunu yaptığı ve herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmadığı da duyuruldu.

Etiketler cinsel organ usb kablo çocuk
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