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  3. 18 Mayıs 2018 23:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede Filistin ve Suriye konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres’le görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş  Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede,  Filistin ve Suriyekonuları ele alındı.

Büyükelçiliğini hukuk dışı bir şekilde Kudüs’e taşıyan ABD’nin BM  kararlarına aykırı davranarak uluslararası barışı tehlikeye attığına işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki vahşetine uluslararası camianın daha  sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları  Konseyi’nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir  soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak  niteledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği  Olağanüstü Zirve toplantısı hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda da konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Filistinlilerin acılarını hafifletmek için ortak çaba harcamanın  önemine değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye’de siyasi çözüm için  Türkiye’nin Cenevre ve Astana süreçlerinde gösterdiği gayretleri takdir  ettiklerini belirtti.

AA

guterres , erdoğan , filistin , kudüs
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