Cumhurbaşkanı uçak kapısında kaldı

Almanya Cumhurbaşkanının Steinmeier'ın Katar ziyareti olaylı başladı. Almanya Cumhurbaşkanı, Katarlıların kendisini karşılamaması yüzünden uçağın kapısında beklemek zorunda kaldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Katar’a inişinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Airbus A350 uçağının kapısında bekletildi.

Havaalanında Alman lider için kırmızı halı serildi ve askeri bir şeref kıtası kendisini karşılamak üzere hazır bulundu ancak ev sahibi ülkenin resmi bir temsilcisi alanda görülmedi.

Almanya’nın Katar Büyükelçisi Lothar Freischlader de Steinmeier’in hükümet uçağının kapısında sık sık kollarını kavuşturarak beklediği sırada hazır bulundu.

Sonunda Katar’dan bir temsilci geldi: Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad El Muraikhi.

Steinmeier daha sonra Emir Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmek üzere yola çıktı.

UÇAK BEKLENENDEN ERKEN İNDİ

Katar, Steinmeier’in İsrail ve Umman’ı ziyaret ettikten sonra çıktığı üç ülkeli Orta Doğu turunun son durağı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşta kilit bir arabulucu olarak ortaya çıktı.

Bu olağandışı diplomatik olayın nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmazken uçağın resmi programda planlanandan daha erken bir saatte iniş yaptığı öğrenildi.