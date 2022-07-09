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Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi

Atlas Okyanusu'nda 2 balıkçı teknesinin arasına gerilen ağın ortasından geçerek ağı koparan kuru yük gemisi balıkçı teknesini de altına alarak parçaladı

Atlas Okyanusu'nda balığa çıkan 2 tekne arasına balık ağı gerildi. Yavaş yavaş seyreden balıkçı teknelerinin arasından geçmek isteyen bir kuru yük gemisi teknelerin arasında bulunan halatı kopardı. Tekne halatın gerilmesiyle kuru yük gemisinin altında sürüklendi. Gemi altına aldığı balıkçı teknesini parçalara ayırdı.Diğer balıkçı teknesinde olan ve kaza anını cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan kişinin "La İlahe İllallah" demesi dikkat çekti. 

Kuru yük gemisinin koca okyanusta bir balıkçı teknesini altına alarak parçalamasını mantık dışı bulunanlar "Geminin ya dümeni kitlendi ya da kaptanlar güvertede yoktu. Bu kazanın başka bir açıklaması yok. Tek teselli can kaybı yaşanmaması"  yorumunu yaptı.

Bir başka kişi ise "Gemi halatı gerdikten sonra koparıyor. Halat gerilince de arkadaki balıkçı teknesi geminin tam önünden geçerek yan tarafından darbe alıyor. Tekne ağaçtan yapıldığı için de hemen batmıyor. Balıkçılar zaten kazanın olacağını anlayarak kendilerini okyanusa atlayarak hayatta kalıyorlar" dedi.   

Etiketler dev gemi gemi balıkçı gemisi kuru yük gemisi yük gemisi
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