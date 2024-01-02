Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi

Japonya'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremden 15 saniye önce cep telefonlarına uyarı bildirimi gönderildi.

Japonya, yeni yılın ilk gününe 7.6 şiddetindeki bir depremle başladı. 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu.

15 SANİYE ÖNCE BİLDİRİM GÖNDERDİ

En az 48 kişinin öldüğü depremden yaklaşık 15 saniye önce bölgede yaşayan bir vatandaş Deprem Uyarı Sistemi'nden bildirim aldı.

O anları kamerasına kaydeden kullanıcı sosyal medyada milyonlarca görüntülenme aldı.

Depremden birkaç saniye önce canlı yayın yapan bir kişi telefonuna gelen deprem uyarı bildirimi sayesinde bulunduğu odayı depremden önce terk etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kıdemli Danışmanı Dr. Hitoshi Baba, uzun süredir kullanılan sistemin, güçlü sarsıntılar öncesinde uyarı sağlayarak insanlara değerli birkaç saniye kazandırdığını ve depreme bağlı hasarı azalttığını belirtti.

2007'DEN BERİ JAPONYA'DA ÇALIŞIYOR

Deprem Erken Uyarı (EEW) sistemi, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ve Demiryolu Teknik Araştırma Enstitüsü'nün ortak teknolojik gelişimiyle oluşmuş ve 1 Ekim 2007'den bu yana Japonya genelinde birden fazla cihaz aracılığıyla çalışmaktadır.