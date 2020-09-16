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  3. 16 Eylül 2020 11:30

Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, görevini yerine getirmediği gerekçesiyle Çalışma Bakanı'nı herkesin içinde dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

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Gine Başkanı Alpha Conde, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAŞKAN VURDU, BAKAN KAÇTI
Afrika ülkesi Gine'de, Başkan Alpha Conde, yönetimdeki zaafiyet nedeniyle Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Bakanın dayak yediği görüntüler kameralarca anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bakana defalarca yumruk atan Başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.

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