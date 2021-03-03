Dr. Mehmet Öz bir yolcunun hayatını kurtardı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir havalimanında kalbi duran yolcunun hayatını kurtardı.
Olay, New Jersey'deki Newark Havalimanı'nda yaşandı.30 yaşındaki bir adam bagaj alım alanında yere düştü. Kalbi duran adamın imdadına önce çevredeki polis memurları yetişti. Ardından da devreye Doktor Mehmet Öz girdi.
Hastalanan yolcuyla aynı uçakta yolculuk yapmaya hazırlanan Öz, yolcuya kalp masajı yaptı ve hayata döndürdü.
Hastalanan yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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