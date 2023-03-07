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DSÖ ''küresel risk'' durumunu değerlendiriyor: Yüksek derecede bulaşıcı...

DSÖ ''küresel risk'' durumunu değerlendiriyor: Yüksek derecede bulaşıcı...
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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında kızıl tilkilerde yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi tespit edildiğini bildirdi.

Fransa’da kuş gribi tespit edildi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında kızıl tilkilerde yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi tespit edildiği bildirildi.

WOAH’nun Fransız yetkililere dayandırdığı raporda, ölü martıların bulunduğu bölgenin yakınındaki Meaux'daki bir doğa koruma alanında 3 tilkinin de ölü olarak bulunduğu ve tilkilerden alınan örneklerde kuş gribine rastlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz ay kuş gribi vakalarındaki artışa dikkat çekerek, vakalardaki artışı “endişe verici" olarak nitelendirdi. DSÖ, kuş gribi hakkında Kamboçya'da insanlara bulaştığı vakalar da dahil olmak üzere son gelişmeler ışığında küresel risk değerlendirmesini gözden geçiriyor.

Kuş gribi geçtiğimiz sene İspanya'da vizonlarda, İngiltere'de tilki ve su samurlarında, Peru'da deniz aslanlarında ve ABD’de boz ayılarda da tespit edilmiş, dünya çapında 200 milyondan fazla kuş telef olmuştu.

Etiketler dsö risk kuş gribi bulaşıcı
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