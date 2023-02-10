Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de: Antakya artık yok

Dünya, tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basınında sık sık deprem haberleri yer alıyor.

Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Yunan bilim adamları: Hasarın boyutu çok büyük' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

CHARLİE HEBDO'YA EN GÜZEL CEVAP: AY BİLE AĞLIYOR

Gazetede, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’ya yanıt niteliğinde bir karikatür yayımlandı. Söz konusu karikatürde, yıkılan binaların üstünde, gökyüzünde hilal şeklinde bir ayın gözünden bir damla yaş damlıyor.

CNN Yunanistan ise 'Ölü sayısı 20 bini aştı salgın korkusu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye ve Suriye'deki kurtarma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için çabalarken, yardım grupları yeni kar yağışının yanı sıra su, iletişim ve elektrik eksikliğinin ölümcül bir ikincil felaketi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.'

'FELAKETİN BOYUTU HALA BELİRSİZ'

BBC 'Dondurucu havanın umutları kırdığı' yorumunda bulunduğu haberinde 'Depremlerde 20 binden fazla insanın öldüğü biliniyor. Ancak BM felaketin tam boyutunun hala belirsiz olduğu konusunda uyarıyor' bilgisine yer verdi.

NYT: ARTIK ANTAKYA YOK

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) ise ''Artık Antakya Yok': Türkler Depremin Bir Kenti, Bir Medeniyeti Yıktığını Söylüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

NYT haberinde 'Türkiye'de yaklaşık bir asırdır meydana gelen en şiddetli depremin en çok vurduğu bölge olan Antakya'da binlerce kişi, hayatlarını alt üst eden ve birçoğunu evsiz, mülksüz bırakan felakete anlam vermeye çalışıyor. Hatıra yok ve bazıları için burada gelecek yok' ifadelerine yer verdi.

'TÜM ANILARIMI KAYBETTİM...'

Antakya'da yaşan 41 yaşındaki Kazım Kuseyri ile konuşan gazete Kuseyri'nin 'Artık Antakya yok' sözüne yer verdi. Gazeteye konuşan Kuseyri sözlerine şöyle devam etti;

'Arkadaşlarımı kaybettim; Arkadaşlarımla birlikte Yemek yiyip içtiğim binaları kaybettim. Tüm anılarımı kaybettim. Artık Hatay'da yaşamak için bir nedenim kalmadı. Çünkü hiçbir şey yok.'

Euronews depremzede Kasım Gündüz'ün yaşadıklarını okurlarına aktardı. Enkazdan sağ çıkan Gündüz'ün oğlunun hayatını kaybettiğini yazan Euronews yaşlı adamın karısının hala enkaz altında olduğunu bildirdi.

Çiftin 52 yıllık evli olduğunu yazan Euronews haberinde Gündüz'ün şu sözlerine yer verdi;

'Eşimin adı Şefika, ona gülüm dedim… gülüm… sonra Şefika dedim ama ondan bir şey duyamadım. Hiç ses yoktu.'

İngiliz Guardian gazetesi sayfasını enkaz altında doğan ve burada hayata tutuna mucize bebeğe ayırdı.

Suriye'deki enkazdan canlı çıkan ancak tüm ailesini kaybeden bebeğe Aya adı verildiğini yazan İngiliz gazete bebeğe büyük amcaya emanet edileceğiniz yazdı.

CNN International depremin 2002'den beri yaşanan en ölümcül 2. deprem olduğunu yazdı ve ölü sayısının daha artması beklendiği bilgisini okurları ile paylaştı.

Ölü sayının artmaya devam ettiği bilgisini okurları ile paylaşan Bloomberg, Dünya Bankası'nın devreye girdiğini bildirdi.

İki ülkedeki toplam can kaybının 21 bini geçtiğini yazan Katar merkezli Al Jazeera, 'İnsanları canlı bulma umutları sönüyor ve uzmanlar, bilançonun keskin bir şekilde artabileceğinden korkuyor' dedi.

Rus RT 'Hayatta kalanlar, sert kış sıcaklıklarında barınak eksikliği ile mücadele ediyor' derken bir başka Rus Haber platformu Sputnik şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye, bunun 1939'dan beri ülkede kaydedilen en güçlü Deprem olduğunu söylüyor. Birçok uluslararası kuruluş ve Dünya lideri, felaketin ardından Türk ve Suriyeli yetkililere yardım teklifinde bulundu.'

Hindistan merkezli NDTV ise 'Enkaz altında kalanları kurtarmak için depremin dördüncü gününde de kurtarma çalışmaları 24 saat sürdürülüyor' bilgisini paylaştı.