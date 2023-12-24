Dünyanın konuştuğu mucize! İki günde iki bebek doğurdu

32 yaşındaki Kelsey Hatcher, "milyonda bir" görülen hamilelik ve tıp tarihine geçen bir doğum yaşadı.

32 yaşındaki Kelsey Hatcher, Birmingham'daki Alabama Üniversitesi (UAB) Hastanesi'nde Salı günü ilk, Çarşamba günü de ikinci kızını dünyaya getirdi.

Hatcher, "mucize bebeklerinin" doğumunu sosyal medyada duyurdu.

Bebekler, nadiren ayrı doğum günleri olan çift yumurta ikizleri olarak tanımlanıyor.

Hatcher 17 yaşındayken çift rahimli olduğu tespit edilmişti.

UAB bunu kadınların binde 3'ünü etkileyen nadir bir doğumsal anomali olarak tanımladı.

Her iki rahimde de hamile kalma olasılığı ise "milyonda bir" gibi daha da düşük bir oran.

Dünya çapında bildirilen vakalar da oldukça az. 2019 yılında Bangladeş'te bir doktor, bir kadının bir rahmindeki prematüre bir bebeği doğurduktan neredeyse bir ay sonra ikiz doğurduğunu açıklamıştı.

Hatcher'ın daha önce üç sağlıklı hamileliği olmuştu.

Ultrasonda iki rahminde de birer bebek olduğu ortaya çıktığında hissettiklerini "Nefesim kesildi... Buna inanamadık" diye anlattı.

Doğumu gerçekleştiren Profesör Richard Davis, her bir bebeğin "büyümek ve gelişmek için ekstra alana" sahip olduğuna dikkat çekti.

Bunun nedeninin, tipik ikiz gebeliklerden farklı olarak her bebeğin ayrı bir rahim içinde olması olduğunu söyledi.

Hatcher'ın doğumu 39. haftada gerçekleştirildi ve hastanede iki kat personel bulunduruldu.

İlk bebeğin 19 Aralık'ta yerel saatle 19:45 sularında vajinal yolla doğduğu, ikinci bebeğin ise 10 saatten fazla bir süre sonra, ertesi sabah 06:10 sularında sezaryenle dünyaya geldiği belirtildi.

Profesör Davis, bebeklerin çift yumurta ikizi olarak adlandırılabileceğini söyledi. Bu terim, her bebeğin ayrı bir sperm tarafından döllenen ayrı bir yumurtadan gelişmesi durumunu ifade ediyor.



"Nihayetinde, aynı anda bir karında iki bebek vardı. Sadece farklı daireleri vardı" dedi.