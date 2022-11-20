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  3. El Kaide kabusu geri döndü! Teröristler açık açık tehdit etti

El Kaide kabusu geri döndü! Teröristler açık açık tehdit etti

El Kaide kabusu geri döndü! Teröristler açık açık tehdit etti
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Eli kanlı terör örgütü El Kaide, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Müslüman kardeşlerimizi bu etkinliği takip etmemeleri veya katılmamaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

El Kaide terör örgütü, Müslümanlara Katar'da bugün başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan 'uzak durmaları' uyarısında bulundu.

Saldırı tehdidinin yer almadığı çağrıda Katar, 'Arap Yarımadası'na ahlaksızları, eşcinselleri, ateistleri ve fitne ekicileri getirmekle' suçlandı.

Dünya Kupası'nın 'Müslüman ülkelere yönelik işgal ve baskıdan dikkatleri uzaklaştırmak' amacıyla düzenlendiğini savunan örgütün açıklamasında, "Müslüman kardeşlerimizi bu etkinliği takip etmemeleri veya katılmamaları konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

 

Etiketler katar el kaide terör dünya kupası
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