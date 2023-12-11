Erdoğan’ın elini sıkan başbakana tehdit

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’u "işbirliğini geri çekmekle" tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi kapsamında Dubai’de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesi İngiltere’de krize neden oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ikilinin İngiltere’den bir yetkili olmadan görüşmesine tepki göstererek bunun protokolün ihlali olduğunu söyledi. Cameron, İskoçya’ya Dışişleri Bakanlığı desteğini geri çekebileceklerini söyledi.

BBC’nin aktardığına göre Cameron SNP’nin Dışişleri Bakanı Angus Robertson’a yazdığı mektupta tepkisini gösterdi. Mektupta Cameron, İskoç hükümetinin Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’ne Erdoğan’la yapılacak görüşme hakkında “yeterli önceden bildirimde bulunacağına” dair güvence verdiğini söyledi. Bu güvencenin yetkililerinden birinin toplantıya katılmasına izin vermek olduğunun altını çizen Camreon bunun ‘yapılmadığını’ ifade etti.

Mektupta, “Bu toplantıda bir FCDO yetkilisinin bulunmaması, devredilen hükümet bakanlarının yurt dışı ziyaretlerine FCDO desteğine ilişkin kılavuzumuzdaki protokollere aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

“Bir FCDO yetkilisinin hazır bulunduğu bakanlık toplantıları protokolünün daha fazla ihlali, FCDO’nun toplantıları veya lojistik desteği daha fazla kolaylaştırmasına neden olmayacaktır” denilen mektupta, “Ayrıca Birleşik Krallık hükümet görevlerinde İskoç devlet dairelerinin varlığını da dikkate almamız gerekecek” ifadelerine de yer verildi.

Yusuf’un sözcüsü ise toplantıya İngiliz bir yetkilinin davet edildiğini söyledi.

BBC’ye konuşan bir kaynak ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanı James Cleverly’nin ise ‘daha sert bir yaklaşım’danyana olduğunu söyledi.