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Ermenistan Başbakanı'ndan istifa kararı

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından baskılara daha fazla direnemeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır igörevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

 Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan “istifa” çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ
Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

Etiketler dağlık karabağ peşinyan istifa
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