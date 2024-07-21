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Ermenistan savaş ihlali yaptı

Ermenistan savaş ihlali yaptı
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Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.10'da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılım verdiğini açıkladı.

Etiketler ermenistan savaş azerbaycan
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