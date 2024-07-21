Ermenistan savaş ihlali yaptı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.10'da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.
AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ
Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılım verdiğini açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol