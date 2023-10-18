  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ermenistan: ''Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız''

Ermenistan: ''Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız''

Ermenistan: ''Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız''
Güncelleme:

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, Ermenistan hükümetinin Türkiye'yle sınırı açmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılması sürecinin hangi aşamada olduğu ve neden geciktiğine ilişkin soruları yanıtladı.

Sputnik'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Türkiye'ye iki ülke arasındaki sınırın açılmasıyla ilgili mesaj gönderdi. Kostanyan, "Biz Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına hazırız, bu konuda top Türkiye'de" dedi.

"TOP TÜRKİYE TARAFINDADIR"

İki ülkenin özel elçileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasında geçen yıl haziran ayında anlaşmaya varıldığını hatırlatan Kostanyan, şunları kaydetti:

 "Anlaşma, en üst düzeyde de ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonra Ankara'ya yaptığı ziyarette de birçok kez yeniden teyit edildi. Sınırı hem üçüncü ülke vatandaşlarına hem de genel olarak açmaya hazırız. Bu bakımdan top Türk tarafındadır."

 

(Kaynak)

Etiketler rmenistan Türkiye sınır ermenistan Türkiye sınırı sınır kapısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuvvetli yağış ve fırtına sonrası bahar geliyor
Acun Ilıcalı'nın Survivor SMS'lerinden geliri şaşırttı
İsrail'den vatandaşlarına ''Türkiye'yi terk edin'' çağrısı
Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü
Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın uçuşa geçti
CHP'de Muharrem İnce bombası patladı
Yenilenen Tesla Model 3'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı