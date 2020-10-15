Eski cumhurbaşkanının kızı olduğunu iddia eden kadına hapis

Başkent Cezayir'de görülen davada, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden Madame Maya hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Madame Maya'ya 12 yıl hapis cezasının yanı sıra, mal varlığına el konulması, 40 bin dolar para cezası ve kamu hazinesine tazminat olarak aynı değerde para cezası verdi. Öte yandan Maya'nın 2 kızına da annelerine yardım ettikleri gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezası verildi.

GERÇEK ADI ORTAYA ÇIKTI

Madame Maya, Buteflika’nın kızı olduğunu iddia ederek; bakanlar, üst düzey yetkililer ve iş adamları ile yakın ilişkiler kurdu. Lüks konutlar, projeler de dahil olmak üzere büyük ayrıcalıklar elde etti. Yapılan incelemeler sonucu Madame Maya'nın gerçek isminin Şhanash Zuleyha olduğu tespit edildi.

YARDIM TAVSİYESİ VERMİŞTİ

Madame Maya'nın Buteflika’nın gerçek kızı olup olmadığını ilişkin net bir bilgi bulunmazken, Buteflika’nın Maya için “yardımda bulunulmasını” tavsiye etmesi şüpheleri artırdı.

Cezayir basını, iş kadını olan Maya'nın yaklaşık 31 milyon dolarlık serveti ve İspanya’da 2.5 milyon euro değerinde mal varlığı olduğunu açıkladı.