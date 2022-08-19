Yeni Zelanda'da bir eve giren fok balığı şaşkına çevirdi. İçerideki kediyi korkutup, evde turlayan fok balığı mucizevi bir şekilde hiçbir şeyi kırmadı.

Mt Maunganui'de yaşayan Ross ailesi, kıyıya 150 metre uzakta olan evlerinde bir fok balığı bulunca şoke oldu. Deniz biyoloğu Phil Ross, olay yaşandığı sırada evde olmayan tek kişi olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Ross, "Bu, evde deniz biyoloğu bulunmasının işe yarayacağı tek acil durumdu. Parlama şansımı kaçırdım" dedi.

Ross, eşi Jenn saat sabah 6 sularında spor salonuna gitmek için uyandıktan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Arabaya binerken bir havlama sesi duymuş ama sonra bu ses gitmiş. 'Herhalde birinin köpeğidir' diye düşünmüş. Eve saat 7 sularında döndüğünde ise tatlı ve ufak foku görmüş. Fok da korkup, boş odaya doğru kendini sürüklemiş".

Fok balığının eve kedi kapısından girmeyi başardığını söyleyen Ross, balığın ailenin kedisi Coco ile tanışmasının buna yol açtığına inanıyor. Ailenin teorisine göre Coco, fok balığını görüp korktuktan sonra kedi kapısını kullanarak eve girdi; fok da onu takip etti.

Fokun boş odaya girdikten sonra bir kanepenin üzerinde oturmaya başladığı belirtildi. Jenn, kısa süre içinde foku boş odadan çıkarıp bahçeye yönlendirmeyi başardığını ifade etti. Saat sabah 10 sularında Çevreyi Koruma Departmanı'ndan yetkililer, fok balığını yakalayıp suya geri götürdü