F-35 krizinde yeni gelişme: ABD'den Türkiye mesajı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye ile süren F-35 krizi hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Türkiye F-35 programının artık bir parçası değil. F-16 konusunda da, ülkelerin uçak ve ilgili ekipman alım talebinde nasıl bulunacaklarına ilişkin bir süreç var. Türkiye de bu süreçte" açıklamasını yaptı.
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