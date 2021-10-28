F-35 krizinde yeni gelişme: ABD'den Türkiye mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye ile süren F-35 krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Türkiye F-35 programının artık bir parçası değil. F-16 konusunda da, ülkelerin uçak ve ilgili ekipman alım talebinde nasıl bulunacaklarına ilişkin bir süreç var. Türkiye de bu süreçte" açıklamasını yaptı.