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Fas'ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fas'ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Fas'ın Taza kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Fas'ın Taza kentinde bir otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer ilk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fas'ta 2020 yılında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. 

Etiketler fas ölü yaralı
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