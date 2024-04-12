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Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı

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Dünyanın en ünlü tatil rotalarından olan Kanarya Adaları'nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çekmek isteyen bir kişi şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla düştüğü denizden kurtarılsa da hastanede hayatını kaybetti.

Kanarya Adaları’nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çeken Çekyalı bir kişi, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla denize düştü.

Acil durum ekiplerinin helikopterle ulaştığı kişi denizden çıkartıldı ancak adamın kalp krizi sonucu öldüğünü açıklandı. O anlar helikopter kamerasına yansıdı.

 Dünyanın en ünlü tatil rotalarından olan Kanarya Adaları'nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çekmek isteyen bir kişi şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla düştüğü denizden kurtarılsa da hastanede hayatını kaybetti.

Kanarya Adaları’na bağlı Tenerif Adası’nda 10 Nisan’da meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Çekyalı bir kişinin şiddetli rüzgarlar ve dalgalar sonucunda bulunduğu kayalıklardan denize düştüğü belirtildi.

Dünyanın en ünlü tatil rotalarından olan Kanarya Adaları'nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çekmek isteyen bir kişi şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla düştüğü denizden kurtarılsa da hastanede hayatını kaybetti.

Ambulans helikopterle olay yerine giden acil durum ekipleri, denizden çıkardıkları adamın kalp krizi geçirdiği, ilk yardım müdahalesine cevap vermediği ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dünyanın en ünlü tatil rotalarından olan Kanarya Adaları'nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çekmek isteyen bir kişi şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla düştüğü denizden kurtarılsa da hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, Tenerif Adası’nda fırtına sonucu şiddetli rüzgarlara karşı halkı uyardıklarını ve bölgeden 40 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

 

DHA

Etiketler kanarya kanarya adaları denize düştü turist fotoğraf fotoğraf çekimi
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