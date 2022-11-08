Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı

Almanya’nın Frankfurt kentinde eşi Zübeyde Temizel-Feldmann’ı yüksek maaşlı işe yerleştirdiği iddiası ile suçlanan 64 yaşındaki Belediye Başkanı Peter Feldmann görevden alındı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde Türk kökenli eşi Zübeyde Temizel-Feldmann’ı yüksek maaşlı işe yerleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 64 yaşındaki Belediye Başkanı Peter Feldmann, yapılan referandumla görevden alındı. Oylamaya katılan yaklaşık 200 bin kişinin yüzde 95,1’i Feldmann’ın görevi bırakması yönünde oy kullanırken, Feldmann sonucun ardında 11 Kasım’da zoraki olarak görevinden ayrılma kararı aldı. Feldmann’ın, görevden alınması için gerekli olan oy oranı yüzde 30’du.

REFERANDUM KARARINDA PARTİ İÇİ ÇATIŞMANIN ETKİLİ OLDUĞU İDDİASI

Henüz mahkeme sonuçlanmadan alınan referandum kararının arkasında ise parti içi çıkar çatışması olduğu öne sürülürken, bazı kaynaklar ise Feldmann’ın Frankfurt’ta emlak tekellerinin çıkarlarına ters düştüğü ve kolaylık sağlamadığı için baskılara maruz kaldığı iddia edildi.

FELDMANN'IN YERİNE YARDIMCISI GELECEK

AWO‘ya bağlı Alman-Türk kreşinin müdürü olan eşine toplu sözleşmesinin çok üzerinde bir ücret verdiği gerekçesiyle mahkeme tarafından “haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan” yargılanan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Feldmann’ın görev süresi 2024’de sona erecekti. Feldmann’dan boşalacak koltuğa ise 12 Mart 2023’de yapılacak yeni seçime kadar Belediye Başkan Yardımcısı Nargess Eskandari-Grünberg geçecek.