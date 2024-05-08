  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Game of Thrones dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
Güncelleme:

'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Kevan Lannister' karakteriyle tanınan İngiliz aktör Ian Gelder, 74 yaşında safra kanalı kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Kevan Lannister' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ian Gelder, safra kanalı kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi Ben Daniels, Ian Gelder'ın ölüm haberini şöyle duyurdu: Ona bakabilmek için her şeyi bırakmıştım ama ikimiz de her şeyin bu kadar hızlı olacağını bilemedik. Hayattaki en nazik, en cömert ruhlu ve sevgi dolu insandı. 30 yılı aşkın süredir bu hayatta ortaktık. Birlikte olmasaydık bile her gün birbirimizle konuşurduk. Harika bir aktördü ve onunla çalışan herkes onun kalbinden ve ışığından etkilendi. O olmadan ne yapacağımı bilmiyorum. Korkunç hastalığıyla büyük bir cesaretle, kendine acımadan başa çıktı.

'GAME OF THRONES' İLE HATIRLANACAK

Kariyeri boyunca pek çok rolde boy gösteren İngiliz oyuncu, en son David Storey'in 'The March on Russia' filminde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında da yer alan Ian Gelder, yakın zamanda 'Doctor Who'nun birinci sezonunda The Remnants'ı seslendirdi. Televizyona ilk çıkışını 1972'de 'New Scotland Yard'da yaptı. Rol aldığı diğer televizyon dizileri arasında 'The Wide World of Mystery', 'Edward the King', 'London's Burning', 'Rumpole of the Bailey' ve 'Torchwood: Children of Earth' yer alıyor. Ancak hayranları onu daha çok 'Game of Thrones'taki Cersei Lannister'ın babası olan Tywin Lannister'ın küçük kardeşi Kevan Lannister rolüyle hatırlıyor.

Etiketler Game of Thrones dizi Ian Gelder
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı