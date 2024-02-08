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Gazze'de bir gazeteci daha katletildi!

Gazze'de bir gazeteci daha katletildi!
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda evini hedef alması sonucu bir gazetecinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonu'nda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Etiketler gazze gazeteci bomba
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