Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 60'ı aştı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 61'e yükseldiğini açıkladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen, yaralanan, kayıp ya da gözaltında olan gazetecilerin sayısını güncelledi.

3 Aralık itibarıyla öldürülen gazeteci sayısının 61 olduğu belirtilirken yaralı gazeteci sayısı 11 olarak kaydedildi. 19 gazetecinin gözaltında olduğu bildirildi. 3 kişi ise kayıp.

Çok sayıda gazeteci de görev sırasındayken aile üyelerinden kayıplar verdi.