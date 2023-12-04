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Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 60'ı aştı

Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 60'ı aştı
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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 61'e yükseldiğini açıkladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen, yaralanan, kayıp ya da gözaltında olan gazetecilerin sayısını güncelledi.

3 Aralık itibarıyla öldürülen gazeteci sayısının 61 olduğu belirtilirken yaralı gazeteci sayısı 11 olarak kaydedildi. 19 gazetecinin gözaltında olduğu bildirildi. 3 kişi ise kayıp.

Çok sayıda gazeteci de görev sırasındayken aile üyelerinden kayıplar verdi.

Etiketler gazze gazeteci sayı 60
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