Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 60'ı aştı
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 61'e yükseldiğini açıkladı.
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana Gazze'de öldürülen, yaralanan, kayıp ya da gözaltında olan gazetecilerin sayısını güncelledi.
3 Aralık itibarıyla öldürülen gazeteci sayısının 61 olduğu belirtilirken yaralı gazeteci sayısı 11 olarak kaydedildi. 19 gazetecinin gözaltında olduğu bildirildi. 3 kişi ise kayıp.
Çok sayıda gazeteci de görev sırasındayken aile üyelerinden kayıplar verdi.
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