Grip diye hastaneye giden genç iki bacağını da kaybetti

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki amatör futbolcu grip nedeni ile hastaneye kaldırıldıktan sonra iki bacağını birden kaybetti.

İngiltere'nin Willington bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Levi Dewey sağlık bir yaşam tarzına sahip, zinde bir futbolcuydu.

21. yaşına sayılı günler kala grip benzeri bir hastalığa yakalanan Levi, bunu basit bir soğuk algınlığı gibi görse de durumu giderek ağırlaştı.

SEPTİK ŞOKA GİRDİ

Levi, 7 Aralık 2022'de Grip semptomlarına nefes alma zorluğu da eklenince Royal Derby Hastanesine kaldırıldı. Doktorların influenza B ve zatüre teşhisi koyduğu genç çocuk bir süre sonra septik şoka girdi.

Septik şok ya da diğer adıyla sepsis, Vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.



14 GÜN KOMADA KALDI

Girdiği Septik Şok sonrası çoklu organ yetmezliği sorunu yaşayan Levi'nin durumu daha da ağırlaşında doktorlar genç adamı yaşam destek ünitesine aldılar.

20 gün boyunca yaşam destek ünitesine bağlı kalan genç adam bu sürenin 14 gününde komadaydı.

İKİ BACAĞI DA DİZALTINDAN KESİLDİ

Doktorlar Levi'nin ailesine genç çocuğun hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 30 olduğunu ve iki bacağının da diz altından kesilmesi gerektiğini söyledi. Zorlu bir operasyonun ardından 21 yaşındaki futbolcunun bacakları ampute edildi.

Perişan olan aile oğullarının hayata dönmesi için bacaklarının kesilmesine razı oldu. Levi'nin 47 yaşındaki annesi Lara Dewey yerel basına yaptığı açıklamada "Levi'nin kaybedebileceği söylendiğinde şoke olsak da hayatını kurtarmak için bu sonuca hazırlıklıydık. Bu durum elbette herkesin hayatını değiştirecek ama bir aile olarak bunun üstesinden gelebiliriz. Levi zaten her zaman bardağın dolu tarafını gören birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

AİLESİ YENİDEN YÜRÜMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Ameliyatın ardından Levi’nin yeniden yürüyebilmesini isteyen ailesi protez yaptırmak için GoFund me sayfası üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

Lara kampanyalarına ilginin beklediklerinden çok fazla olduğunu belirterek “10 bin sterlin toplanmasını umut ediyorduk ama çok daha büyük bir geri dönüş aldık. Ailelerin, öğrencilerin, toplulukların hatta tanımadığımız kişiler çok sayıda destekte bulundu. Toplanan para, Levi’nin tekerlekli sandalyesi ve ihtiyaç duyduğu malzemeler için harcanacak. Öncelikle yeniden yürümeyi öğrenecek. İhtiyaç duyduğu en iyi protezleri bulacağız” ifadelerini kullandı.