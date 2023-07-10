Güney Kore’de büyük endişe: Marketlerde raflar boşaltıldı

Japonya’nın Fukuşima'da 1 milyon tondan fazla arıtılmış radyoaktif suyu denize boşaltma planı, bölgedeki çevre ülkelerde alarma neden oldu.

Japonya’nın bölgede tartışmalara neden olan Fukuşima Daiichi santralindeki arıtılmış suyu denize bırakma planı, bölgede hem tepkilere hem de endişelere neden oldu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ve Japon yetkililerin atık sudaki radyoaktif özelliğin uluslararası standartlara uygun olduğu yönündeki açıklamalarının Güney Korelilerin endişesini gidermediği görülüyor.

CNN International Güney Kore’deki süpermarketleri ziyaret etti ve baharat raflarında özellikle tuzun kalmadığını görüntüledi.

Haziran ayında ise benzer şekilde panik satın alımı ile deniz ürünlerinde stoklamaya gidildiği haberleri aktarılmıştı. Nisan ayından itibaren ise tuz fiyatlarında yüzde 40 artış kaydedildi. Hükümet, kötü hava koşullarının tuz üretimini etkileyip fiyat artışında rol oynadığını öne sürüyor.

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı, yeterli stok olduğunu belirterek "halkın deniz tuzu arzı konusunda endişelenmesine gerek yok" açıklamasını yaptı.

Öte yandan başkent Seul’deki en büyük balık pazarında, balıkçıların müşterilerin endişelerini gidermek için radyasyon dedektörü kullandığı görüldü.

Güney Kore, Fukuşima yakınlarındaki bölgelerden 2013'te tüm deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

Çin ise geçtiğimiz günlerde gıda güvenliği endişesiyle Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını yasaklandı.