Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı

Hamas, İsrail askerlerine insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 27. gününde devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede can kaybı 9 bini aştı. 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e çıktığı, en az 32 bin kişinin de yaralandığı belirtildi.

HAMAS DRONLA BOMBA ATTI

Bölgede İsrail askerleri ile Hamas savaşçıları arasında çatışmalar sürüyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları İsrail askerlerine dronla yaptığı saldırıyı paylaştı. Görüntüler, "Beyt Hanun'un doğusunda bir piyade kuvvetine anti-personel bombasının atıldığı sahneler" notuyla paylaşıldı.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.