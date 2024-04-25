Hamas silah bırakma şartını açıkladı

Associated Press haber ajansına bir röportaj veren Hamas üst düzey yetkilisi Halil Hayya silah bırakma şartlarını açıkladı.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmelerinden şimdiye dek bir sonuç çıkmazken, bir son dakika haberi Amerikan Associated Press (AP) haber ajansından geldi.

AP'ye İstanbul'dan açıklamalarda bulunan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Hayya, silah bırakma şartlarını duyurdu.

Hayya verdiği röportajda Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul ederlerse, Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini ifade etti.

Süren müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerinin altını çizdi.

Hamas'ın silah bırakma şartı

Hayya, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul etmeleri durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini ifade etti.

Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." diye konuştu.

Diğer yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Konseyi ile genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi'nin bugün Hamas ile bir esir takası anlaşması yapılmasına yönelik yeni hükümleri tartışacağını açıkladı.

KAN'ın haberine göre, genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi ile İsrail Savaş Konseyi, yeni bir esir değişim anlaşmasının ana hatlarını ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası askeri operasyonu tartışmak üzere toplanacak. Yeni girişimin, İsrail ordusu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından hazırlandığı belirtildi.

Haberde, "kaçırılan kişilerin geri getirilmesi için bir anlaşmaya varılmasına yönelik yeni girişimin dün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Mısır istihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Kahire'de yaptığı toplantıda tartışıldığına" dikkat çekildi.