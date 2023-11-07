Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise...

İngiltere'de bir akıl hastanesindeki güvenlik kameraları ilaç içerek intihar eden bir hasta ile o sırada odalarında olan hemşireleri saniye saniye görüntülerken ortaya çıkan bu video infiale yol açtı.

İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Blackpool'da 136 odalı ve tüm hastaların her zaman görünürde olması gerektiğini öngören bir politikaya sahip olan akıl hastanesinde tedavi görüyordu. 20 yaşındaki hasta 20 dakika boyunca hemşireler tarafından gözlemin yapılmadığı anda saklamayı başardığı ilaçları içerek intihar etti.

20 yaşındaki Bren McFarlane'in intihar ettiği sırada gözlem odasında bulunan hemşirelerin birbirlerinin saçlarını düzelttikleri, sigara içtikleri ve telefonları ile oynadıkları ortaya çıktı. Açılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Odasında tepkisiz bir şekilde bulunan McFarlane, Blackpool Victoria Hastanesi'ne götürüldü. Lancs Live'ın haberine göre, doktorların beyin sapı ölümü yaşadığını keşfetmesinden dört gün sonra hayatını kaybetti.