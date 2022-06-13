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Hindistan'da sular durulmuyor! Müslümanların evlerini yıktılar

Hindistan'da sular durulmuyor! Müslümanların evlerini yıktılar

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret edilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda 300 kişi tutuklanırken, kentte bazı Müslüman ailelerin evleri yıkıldı.

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle sokağa inen halk, protesto gösterilerini sürdürüyor. Düzenlenen protestolarda şuana kadar 300 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü, Uttar Pradesh Eyaleti Başkanı Yogi Adityanath'ın kentteki ayaklanmalara katılmakla suçlanan kişilerin yasadışı kurumlarının ve evlerinin yıkılmasını emrettiğini söyledi. Kentte, başlatılan protestolarla bağlantılı olduğu iddia edilen ve taş atmakla suçlanan iki kişinin de bugün evleri yıkılırken, yıkılan evlerden birinin Javed Ahmed adlı bir politikacıya ait olduğu belirtildi.

Hindistan’ın Ranchi kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

İHA

Etiketler hindistan müslüman hz muhammed
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