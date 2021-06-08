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İnanılmaz! Tek seferde 10 çocuk dünyaya getirdi

İnanılmaz! Tek seferde 10 çocuk dünyaya getirdi

Güney Afrika'da yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Sithole isimli kadının tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddia edildi.

Güney Afrikalı bir kadın, doktorlar tarafından onaylanırsa dünya rekorunun sahibi olacak.

Zira 37 yaşındaki Gosiame Sithole isimli kadın tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddiası ile gündemde.

Sithole'nin kocası, yedi erkek ve üç kızın Pazartesi gecesi Pretoria'daki bir hastanede sezaryenle dünyaya geldiğini söyledi.

Ülke basınına konuşan Sithole, doktorların kendisine başlangıçta altı çocuğa hamile olduğunu söylediğini belirtti.

Ancak daha sonraki kontrollerin ardından bu sayı sekize çıkarıldı. Kadının iddiasına göre, diğer iki bebek ise ancak ameliyat olurken keşfedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Sithole'nun iddiası doktorlar tarafından doğrulanırsa geçen ay tam 9 bebek doğuran Malili kadının rekorunu kıracak.

Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle 9 çocuk doğurduğu hastane ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Fas'ta gerçekleşen bir doğum dünya rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler güney afrika doğum rekor
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