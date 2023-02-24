İngiltere sebzeleri karneyle verecek

İngiltere'de en büyük 4 market sebzeleri karneyle vermeye başladı. Ülkede kötü hava koşulları ve yüksek enerji maliyetleri domates, salatalık ve biberlerin tedariğinde sorun yaşanıyor.

İngiltere'nin en büyük süpermarketi Tesco, arz kıtlığı nedeniyle salata sebze alımlarına sınırlama getirerek rakipleri Asda, Morrisons ve Aldi'den sonra bu adımı attan 4. işletme oldu.

Tesco, domates, biber ve salatalık satışını kişi başı üç adetle sınırlama kararı aldığını söyledi. Şirket, daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu malları almasını sağlamak için bu limitleri bir önlem olarak uygulamaya koyduğunu kaydetti.

Bütçe süpermarket zinciri Aldi de bu sebzelere “geçici” üç maddelik bir sınır koydu.

Asda, brokoli ve ahududu da dahil olmak üzere sekiz üründe satın alma limitini kişi başına üç adetle sınırlandırırken, Morrisons, brokoli dahil dört üründe kişi başına iki adet ile sınırlandırdı.

Uzmanlar, mevcut sıkıntıların iki nedenden kaynaklandığını söylüyor. İlk olarak, İngiltere'nin kışın en büyük taze sebze kaynakları olan Fas ve İspanya'daki tedarikçiler, geçtiğimiz ay boyunca hasadı kesintiye uğratan ve teslimatları durduran soğuk hava, yağmur ve selden zarar gördü. İkincisi, Birleşik Krallık'ın kendi çiftçileri, artan enerji fiyatları nedeniyle seralarına güç sağlamakta zorlanıyor.

Birleşik Krallık'taki tüm büyük süpermarketleri temsil eden İngiliz Perakende Konsorsiyumu'na göre, tedarik kısıtlamaları muhtemelen büyüme mevsimi başlayana ve mağazalar alternatif tedarikçiler bulana kadar "birkaç hafta" sürecek.

İngiltere'nin çevreden sorumlu dışişleri bakanı Theresa Coffey, dünkü konuşmasında İngilizleri deniz aşırı domates yerine şalgam ve diğer mevsimlik İngiliz sebzelerine seçmeye çağırdı.